Почему после рыданий раскалывается голова

Связь между рыданиями и возникновением головной боли достаточно запутанна: специалисты предлагают несколько теорий ее развития. Все зависит от типа головной боли. Подробнее - в материале "Рамблера".
Как правило, слезы, связанные с эмоциональным переживанием, вызывают головные боли напряжения – самые частые из всех вариантов головной боли. Несмотря на распространенность, точные причины ее развития до сих пор неизвестны, скорее всего, это повышенная чувствительность к болевым стимулам.
Такая боль обычно двусторонняя, как будто тиски умеренной силы монотонно давят в лобной или затылочной области головы. Она не сопровождается тошнотой или дискомфортом от света, что отличает ее от другого типа головной боли – мигрени.
Стресс, который часто сопровождается плачем, – один из главных триггеров для запуска приступа мигрени. У предрасположенных к ее развитию людей мозг особенно чувствителен к уровню нейромедиаторов и других веществ: при нарушении этого равновесия запускается болевой приступ. Обычно это односторонние, пульсирующие боли, терпеть которые достаточно сложно. Приступы сопровождаются неприятными ощущениями: тошнотой или рвотой, повышенной чувствительностью к свету или звукам.
Триггером, кстати, может стать как сам стресс, так и расслабление после него. Важно понимать, что любой вызывающий мигрень фактор – это всего лишь провокатор, а не причина. Мигрень считается генетически обусловленным заболеванием, в развитии которого виноваты нарушения в нескольких генах.
Длительный плач может сказаться на работе синусов или пазух – воздухоносных полостей, которые располагаются в лицевой части черепа и сообщаются между собой. Так как в момент течения слез развивается отек слизистой носа и начинается ринорея – выделение секрета, который мы непрозаично называем соплями, – проходимость воздуха в полостях нарушается. Возникает чувство заложенности, которое может перейти в тупую боль в области щек и лба.
Этот вариант возникновения боли связан с перенапряжением мышц верхнего плечевого пояса: когда мы плачем, напрягаются мышцы шеи, области лба и затылка. Если плакать долго и с чувством, напряжение может сохраниться, даже когда мы уже успокоились, и привести к головной боли.