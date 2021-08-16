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Почему на самом деле болит голова, когда мы плачем

Катерина Саломе
4 часа назад

Связь между рыданиями и возникновением головной боли достаточно запутанна: специалисты предлагают несколько теорий ее развития. Все зависит от типа головной боли. Подробнее - в материале "Рамблера".

Почему после рыданий раскалывается голова
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Головные боли напряжения

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Как правило, слезы, связанные с эмоциональным переживанием, вызывают головные боли напряжения – самые частые из всех вариантов головной боли. Несмотря на распространенность, точные причины ее развития до сих пор неизвестны, скорее всего, это повышенная чувствительность к болевым стимулам.

Такая боль обычно двусторонняя, как будто тиски умеренной силы монотонно давят в лобной или затылочной области головы. Она не сопровождается тошнотой или дискомфортом от света, что отличает ее от другого типа головной боли – мигрени.

Мигрень

Стресс, который часто сопровождается плачем, – один из главных триггеров для запуска приступа мигрени. У предрасположенных к ее развитию людей мозг особенно чувствителен к уровню нейромедиаторов и других веществ: при нарушении этого равновесия запускается болевой приступ. Обычно это односторонние, пульсирующие боли, терпеть которые достаточно сложно. Приступы сопровождаются неприятными ощущениями: тошнотой или рвотой, повышенной чувствительностью к свету или звукам.

Триггером, кстати, может стать как сам стресс, так и расслабление после него. Важно понимать, что любой вызывающий мигрень фактор – это всего лишь провокатор, а не причина. Мигрень считается генетически обусловленным заболеванием, в развитии которого виноваты нарушения в нескольких генах.

Боль из-за нарушения проходимости придаточных пазух

Длительный плач может сказаться на работе синусов или пазух – воздухоносных полостей, которые располагаются в лицевой части черепа и сообщаются между собой. Так как в момент течения слез развивается отек слизистой носа и начинается ринорея – выделение секрета, который мы непрозаично называем соплями, – проходимость воздуха в полостях нарушается. Возникает чувство заложенности, которое может перейти в тупую боль в области щек и лба.

Боль из-за мышечных спазмов

Этот вариант возникновения боли связан с перенапряжением мышц верхнего плечевого пояса: когда мы плачем, напрягаются мышцы шеи, области лба и затылка. Если плакать долго и с чувством, напряжение может сохраниться, даже когда мы уже успокоились, и привести к головной боли.

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