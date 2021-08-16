Психолог перечислила основные признаки депрессии

— Обнаружить депрессию достаточно просто. Для этого нужно отслеживать свое настроение и соотносить его с тем, что происходит в вашей жизни. Если вы продолжительное время находитесь в подавленном настроении — это уже звоночек. Если вы замечаете снижение активности, в том числе речевой, замечаете за собой какую-то заторможенность, теряете интерес ко всему происходящему — от профессиональной сферы до личной, утрачиваете цели, смысл существования — это депрессия, — пояснила она.

Специалист добавила, что у депрессии есть и физиологические проявления. Например, человек не может сдержать слез. Или наоборот — ему очень сложно заплакать. Может быть нарушение сна: или он очень чуткий и прерывистый, или бессонница. Утром нет бодрости, то есть человек просыпается уже уставшим. Также может появиться изменение аппетита в ту или иную сторону — от голодания до переедания. Кроме того, депрессия способна влиять и на состояние кожи: может появляться сухость, а также ломкость ногтей и выпадение волос.