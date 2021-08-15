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Названы признаки одного из самых агрессивных видов рака на ранней стадии

Lenta.ru
3 часа назад

Желтизна кожи и белков глаз — признаки одного из самых агрессивных видов опухолей — рака поджелудочной железы, по ним можно диагностировать заболевание на ранней стадии. Такие симптомы назвали ученые из Колумбийского университета (США), свое исследование они опубликовали на сайте ColumbiaSurgery.

Названы признаки одного из самых агрессивных видов рака
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Согласно выводам ученых, опухоль поджелудочной железы может расти годами, и больной не заподозрит о ней из-за особого расположения.

Также к симптомам относится нарушение работы желудочно-кишечного тракта: боль в животе, тошнота и диарея. Сигналом об опухоли может стать острая боль в районе поясницы на протяжении нескольких недель. Внезапный диабет тоже может говорить о нарушениях работы поджелудочной железы и привести к злокачественным образованиям, заключили ученые.

Ранее онколог-хирург Рустем Топузов рассказал о ранних симптомах рака желудка. По его словам, при данном онкологическом заболевании может наблюдаться тошнота и рвота после приема пищи, нарушение прохождения еды и появление ощущение кома в нижнем отделе пищевода. Также у человека могут измениться вкусовые пристрастия.

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