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Что будет, если выпить просроченные лекарства

Мира Маркина
4 часа назад

Многие хранят лекарства в домашней аптечке годами, не проверяя их срок годности. Однако делать так не стоит. "Рамблер" рассказывает, почему.

Что будет, если выпить просроченные лекарства
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Сроком годности называется период, в течение которого выпустившая лекарство фармацевтическая компания гарантирует его безопасность и эффективность. Препарат без срока годности продать нельзя. Но обычно его не исследуют так долго, чтобы сказать, можно ли его применять, например, через 10, 20 или 30 лет. Поэтому производители указывают точно проверенный период, по истечению которого лекарство пить не стоит. После этого срока ответственность за последствия несет уже сам потребитель.

Что может произойти, если все-таки выпить просроченное лекарство? Вариантов развития несколько. В лучшем случае препарат становится пустышкой и не вредит здоровью человека. Но при этом оно не будет эффективно, и болезнь, от которой выпито лекарство, будет прогрессировать.

В некоторых препаратах со временем могут начать размножаться бактерии, что уже чревато последствиями. Например, так происходит с глазными каплями и назальными спреями. А есть лекарства, которые со временем меняют химический состав и превращаются в яд для организма.

Есть большое количество неизвестных ученым факторов, поэтому лучше никогда не принимать лекарства после истечения срока годности, следить за условиями их хранения и регулярно проверять свою аптечку. На инструкциях к применению, как правило, также пишут рекомендации по утилизации.

Болезни и лекарства,
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