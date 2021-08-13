«Зубы в Россию лечить летают»: россияне – о медицине в США

Блогер под ником Денис Самсебесказал, живущий в США, на своей странице в Facebook рассказал о проблемах с медицинской страховкой в стране. "Рамблер" делится его историей.
Мужчина живет в Нью-Джерси. Прием врача стоит там 200 долларов (14664 рубля). С анализами и другими обследованиями, по словам блогера, может поход в клинику может обойтись больше, чем в 1000 долларов (73320 рублей). Из-за дороговизны медицины многие живущие в Америке не ходят к врачам и ждут, когда "пройдет само". Однажды ночью у эмигрировавшего россиянина сильно закололо в левой части груди, но он не смог пойти к специалисту:
"Кое-как провалялся до утра и начал гуглить, что там может болеть. Спектр проблем оказался очень широк: от сердца до неврологии. Но любой предполагаемый диагноз заканчивался одним и тем же: надо срочно обратиться к врачу. А как к нему обратиться, когда я могу себе позволить только самую дешевую страховку, которая начинает действовать после того, как я заплачу 6000 долларов из своего кармана, а денег на визит к врачу при стоимости местной медицины у меня тупо нет".
Единственные категории людей, у которых нет проблем со страховкой, - это либо "совсем бедные", которые попадают под государственную программу "Медикейд" (медицинской помощи нуждающимся), либо те, кто имеет работу с приличной страховкой или хорошую зарплату. У знакомых блогера была ситуация, когда из-за долгов за медицинские услуги к ним приходили домой изымать имущество.
О такой же проблеме с медицинским обслуживанием рассказали и другие пользователи в комментариях. Так, одной женщине прием обошелся в 110 тысяч рублей:
"Emergency room стоит $5000 за вход (Бруклин), врачи, лекарства оплачиваются отдельно. У меня такой «само пройдет» прием в $15000 вышел"
Многие написали, что выгоднее слетать к врачу на родину - в Россию.
"Давно известно, Америка — страна для молодых и здоровых людей! а пожилые зубы в Россию лечить летают",
"Наша американская родня так и делает. Кажется через Амстердам сейчас есть рейсы от 400 $",
"Слышал от кучи людей, причем неплохо зарабатывающих (программистов, например), которые по всей медицине из Штатов предпочитают в Россию мотаться и лечиться здесь, ибо там ну просто БЕЗОБРАЗНО ДОРОГО всё, что связано со здоровьем".
Также многие летают на лечение в Мексику и в Южную Америку:
"В Мексике, Колумбии, карибских странах поднялся бизнес по медицинскому туризму из США. Не новая тема, впервые говорил с таким пациентом лет 10 назад. Думаю сейчас такого больше".