«Зубы в Россию лечить летают»: россияне – о медицине в США

"Кое-как провалялся до утра и начал гуглить, что там может болеть. Спектр проблем оказался очень широк: от сердца до неврологии. Но любой предполагаемый диагноз заканчивался одним и тем же: надо срочно обратиться к врачу. А как к нему обратиться, когда я могу себе позволить только самую дешевую страховку, которая начинает действовать после того, как я заплачу 6000 долларов из своего кармана, а денег на визит к врачу при стоимости местной медицины у меня тупо нет".