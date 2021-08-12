Синдром Пиквика: что делать, если душит жир

Синдром Пиквика - это нарушение дыхания, которое бывает у некоторых людей с ожирением. Все дело в том, что у них в крови становится мало кислорода, но много углекислого газа. "Рамблер" расскажет, чем это грозит.

Вес обычно оценивают по индексу массы тела. Ожирением считают индекс массы тела больше 30. Среди людей с индексом массы тела 30 - 35 синдром Пиквика встречается где-то в 8-12% случаев. Ученые до сих пор не разобрался, почему у одних людей с ожирением бывает синдром Пиквика, а у других - нет. Но ясно одно - без лечения страдающим от него людям становится все хуже, и есть шанс умереть.

Когда жир откладывается на шее, грудной клетке и животе, он начинает механически мешать дыханию. Человек просто не может глубоко вдохнуть. Кроме того жир выделяет гормоны, которые нарушают регуляцию дыхания.

храп,

остановки дыхания по ночам,

сонливость,

вялость в течение дня,

головная боль,

ощущение нехватки воздуха. Симптомы синдрома Пиквика:

Со временем симптомы усиливаются. Может присоединиться легочная гипертензия (это повышение давления в сосудах легких), правожелудочковая сердечная недостаточность и эритроцитоз (компенсаторное увеличение количества красных кровяных телец).