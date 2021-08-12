Синдром Пиквика: что делать, если душит жир

Синдром Пиквика - это нарушение дыхания, которое бывает у некоторых людей с ожирением. Все дело в том, что у них в крови становится мало кислорода, но много углекислого газа. "Рамблер" расскажет, чем это грозит.
Вес обычно оценивают по индексу массы тела. Ожирением считают индекс массы тела больше 30. Среди людей с индексом массы тела 30 - 35 синдром Пиквика встречается где-то в 8-12% случаев. Ученые до сих пор не разобрался, почему у одних людей с ожирением бывает синдром Пиквика, а у других - нет. Но ясно одно - без лечения страдающим от него людям становится все хуже, и есть шанс умереть.
Когда жир откладывается на шее, грудной клетке и животе, он начинает механически мешать дыханию. Человек просто не может глубоко вдохнуть. Кроме того жир выделяет гормоны, которые нарушают регуляцию дыхания.
Со временем симптомы усиливаются. Может присоединиться легочная гипертензия (это повышение давления в сосудах легких), правожелудочковая сердечная недостаточность и эритроцитоз (компенсаторное увеличение количества красных кровяных телец).
Если врач подтвердит синдром Пиквика, то скорее всего придется использовать СИПАП. Это режим искусственной вентиляции легких постоянным положительным давлением. Так дыхательные пути остаются открытыми, и дыхание не останавливается. Бывает, что людям с синдромом Пиквика кроме СИПАП приходится еще добавлять и дыхание кислородом.