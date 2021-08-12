Если человек испытывает боль, то скорее всего идет за обезболивающим средством. Однако пока одни врачи не считают такое поведение полезным, другие настаивают на том, что терпеть боль не нужно. "Рамблер" выяснил, когда принимать обезболивающее может быть опасно.

Если вы проснулись с болью, хочется сразу принять таблетку. Но если это ибупрофен или другое нестероидное противовоспалительное средство, то принимать его нужно после еды. В плохом случае таблетка может раздражать стенки желудка.

Врачи советуют принимать болеутоляющие, запивая их полным стаканом воды. В этом случае снижается концентрация препарата, действующего на желудок, а также таблетка не застревает где-то на пути к нему. Дело в том, что безобидное обезболивающее может вызвать серьезные проблемы, если принимать его в чрезмерных количествах или не по инструкции.

Многие принимают болеутоляющие средства не вовремя, а потом жалуются, что они не работают. Это наиболее актуально для менструальных болей. Сокращение кровеносных сосудов приводит к интенсивным спазмам матки, которые вызывают боль.

Соответственно, принимать обезболивающий препарат нужно за день до кровотечения. А если вы страдаете от мигреней, то принимать лекарство следует в самом начале приступа.

Боль — это естественный импульс и рефлекс организма человека, который возникает как реакция на различные раздражающие факторы. Это способ для организма сказать, что ему требуется помощь. Однако именно об этом зачастую забывают люди, принимающие таблетки.