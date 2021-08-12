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Слепота, слабоумие и сердечная недостаточность: чем еще опасна гипертония

Passion.ru
1 час назад

Как сообщает медицинское издание «Медик Форум», артериальное давление подвержено колебаниям на протяжении всей жизни большинства людей. Постоянно повышенное давление поначалу может себя не проявлять, а затем перейти в хроническую стадию и повлечь серьезные проблемы со здоровьем. Обратить внимание на свое самочувствие стоит, когда показатели на тонометре превышают показатели 140/90 миллиметров ртутного столба.

Слепота и слабоумие: чем опасна гипертония
Фото: Passion.ruPassion.ru

Повышенные показатели давления на протяжении продолжительного времени могут влиять на передачу кислорода сердцу и вызывать его недостаток в крови. В результате длительной гипертонии возможно появление следующих хронических состояний: поврежденных и суженных артерий, ишемической болезни сердца, сердечной недостаточности, увеличенному левому желудочку сердца, слабоумию, когнитивным нарушениям, рубцеванию почек, ретинопатии, накоплению жидкости в сетчатке (хориоидопатии), оптической невропатии (повреждению нервов), эректильной дисфункции и транзиторной ишемической атаке.

Также повышенное давление может вызвать неотложные состояния, при которых требуется срочная медицинская помощь. К ним относятся: расслоение аорты, сердечные приступы, грудная боль, потеря памяти и изменения личности, слепота, отек легких, преэклампсия и эклампсия и внезапная почечная недостаточность

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