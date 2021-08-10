Как определить туберкулез на ранней стадии

В 2021 году Россия достигла исторического минимума по смертности от туберкулеза. По данным "Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний" за 20 лет заболеваемость снизилась более чем в три раза, а смертность — более чем в четыре раза. Тем не менее инфекционное заболевание до сих пор представляет опасность, особенно в свете коронавирусной пандемии. "Рамблер" рассказывает, как определить болезнь на ранней стадии.
О ранних признаках туберкулеза пишет Елена Валерьевна Зырянова, врач-фтизиатр высшей категории. По мнению эксперта, нет характерных клинических признаков, которые указывают исключительно на туберкулез.
Однако некоторые симптомы позволяют заподозрить болезнь и лечить ее на ранней стадии.
По словам врача, данные симптомы (не обязательно все сразу) — это повод обратиться к врачу и провести рентгенологическое обследование органов грудной полости. "Длительно протекающий воспалительный процесс без должной динамики от лечения — это показание для осмотра фтизиатра", — пишет Елена.