Как определить туберкулез на ранней стадии

В 2021 году Россия достигла исторического минимума по смертности от туберкулеза. По данным "Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний" за 20 лет заболеваемость снизилась более чем в три раза, а смертность — более чем в четыре раза. Тем не менее инфекционное заболевание до сих пор представляет опасность, особенно в свете коронавирусной пандемии. "Рамблер" рассказывает, как определить болезнь на ранней стадии.