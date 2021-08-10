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Ведущий Первого канала назвал поводы для немедленного обращения к врачу

Lenta.ru
9 часов назад

Ведущий программы «Жить здорово!» на Первом канале, доктор медицинских наук Андрей Продеус рассказал, в каких случаях необходимо немедленно показать ребенка врачу аллергологу-иммунологу. Соответствующий пост появился в его Instagram-аккаунте.

Продеус назвал поводы для немедленного обращения к врачу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам телеведущего, если за год у ребенка бывает восемь и более острых респираторных вирусных инфекций и более двух заболеваний, вызываемых бактериями (например, пневмония), то это повод для немедленного обращения к специалисту.

Продеус заявил, что фактором риска являются рецидивирующие грибковые инфекции. «Банальная молочница (кандидоз) для младенца — история типичная. Однако если она сохраняется и в полтора-два года, то к гадалке не ходи: однозначно есть нарушение иммунитета», — написал он.

Также специалист назвал отличие детского иммунитета от взрослого. Продеус отметил, что если у ребенка иммунитет на 99,9 процента врожденный, то зрелый человек полагается на «приобретенный иммунитет и адаптивный, созревающий в процессе жизни, после встречи с различными вирусами и бактериями».

Ранее Продеус развеял популярный миф о том, какой должна быть кроватка для младенца. Доктор уточнил, что для полноценного развития ребенка нужно создавать правильные условия для сна.

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