Что такое рак трубочистов и откуда он берется

В 1788 году был принят закон о защите от канцерогенов на рабочем месте. А британский парламент запретил мальчикам младше восьми лет работать трубочистами из-за негативных последствий для здоровья. "Рамблер" выяснил, что такое рак трубочистов.

Из-за постоянного контакта с сажей в раннем детстве спустя 15–20 лет у юношей развивалась злокачественная опухоль. Явление канцерогенности открыл английский хирург Персивалл Потт. В 1775 г. он описал злокачественную опухоль, которую назвал «рак трубочиста», хотя сами парни называли ее «сажевой бородавкой».

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Сначала на коже мошонки возникала болезненная язва. Затем она прорастала в яичко, оно опухало и становилось твердым. Опухоль давала метастазы в пах и брюшную полость, тогда юноши умирали.

На ранней стадии заболевания можно было удалить пораженное яичко и тогда пациента можно было спасти, но долгое время заболевание считалось венерическим. Его лечили ртутью и теряли время.

Потт стал изучать биографию своих пациентов, чтобы найти сходства. Оказалось, что каждый мужчина чистил трубы с пяти-шести и до того момента, когда мальчик не начинал активно расти. Один ребенок мог пройти 20–30 труб, затем сдавал своему патрону выручку и сажу — на продажу красильщикам.

Ходили эти дети босиком, чтобы подошвы стали нечувствительны к жару. Трубы часто были горячими, а упираться приходилось локтями и коленями. Поэтому их мочили рассолом, чтобы кожа загрубела. Часто дети выбирались из труб исцарапанными и окровавленными. Если не хотели работать, их ждало болезненное наказание.

В Шотландии и Германии такого рака не было, потому что не было и детей-трубочистов. Там чистили трубы щетками или намотанными на палку тряпками. Однако в Англии трубы были узкие с поворотами и углами. Прочистить их могли только дети.

Детей, который мыли и кормили, болезнь не поражала. «Сажевая бородавка» появлялась лишь у тех, кто в детстве спал в холодном помещении, забившись в свой мешок из-под сажи или накрывшись им как одеялом. Сажа въедалась в складки кожи мошонки и процесс постепенно начинался.

5 июля 1788 года был принят закон об учениках трубочистов, который запрещал посылать в трубу ребенка младше восьми лет. Каждый мальчик при этом должен был носить на шапке медную бляху с именем своего хозяина. На его имя люди могли писать жалобы.

Хозяева платили штрафы и продолжали использовать детский труд, выходило все равно дешевле. Избавить детей от рака помогла бы машина для чистки труд. И в какой-то момент ее изобрел плотник Джордж Смарт. Но страховые компании показывали сколько людей сгорело из-за некачественной очистки труб. Жизни трубочистов стали противопоставлять жизням других людей.