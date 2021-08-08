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Можно ли восстановить речь после инсульта

Екатерина Ёлкина
30 минут назад

Одним из самых частых нарушений, развивающихся после инсульта, является афазия — полная или частичная утрата речи. "Рамблер" выяснил, можно ли помочь людям, которые перенесли инсульт, и как это сделать.

Можно ли восстановить речь после инсульта
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Афазия развивается из-за повреждения языковых центров мозга, при этом у человека возникают трудности и с речью, и с письмом, и с чтением, и пониманием. И хотя интеллект сохраняется, выразить свои мысли человеку может быть сложно.

Чтобы справиться с этим нарушением, к реабилитации нужно приступать как можно раньше. Насколько быстро и в каком объеме получится восстановить речь, зависит от совокупности факторов. Во-первых, важно, какие именно участки мозга были затронуты и какие были повреждения, во-вторых, имеет значение возраст человека, в-третьих, большую роль играют мышцы речевого аппарата, если они не сильно пострадали, то восстановление пойдет быстрее.

Отдельно стоит сказать о заинтересованности в скорейшем восстановлении и самого человека, и его близких. С человеком, перенесшим инсульт, нужно продолжать общаться, каких бы трудов обеим сторонам это не стоило.

Программу реабилитации должен составить врач. Причем это должен быть логопед, который специализируется на работе со взрослыми. Детский логопед использует совсем другие методики. Специалист сможет подобрать те упражнения и методы, в зависимости от тяжести нарушения и возможностей самого человека. Кому-то, например, подойдут многочасовые занятия, а кто-то устанет через полчаса.

В некоторых случаях улучшение наступает уже через две недели, в самых тяжелых ситуациях на реабилитацию нужно несколько лет. К такому развитию событий стоит быть готовым и ни в коем случае не опускать руки.

Полезные советы для родных:

  • наберитесь терпения и не злитесь сами,
  • не перебивайте и не пытайтесь договорить за человеком, это не помощь, а медвежья услуга,
  • не используйте в речи слишком длинные фразы, говорите коротко, внятно, не спеша,
  • играйте в настольные игры,
  • общайтесь.
Болезни и лекарства,
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