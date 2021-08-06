Обнаружен указывающий на скорую смерть тревожный признак

Ухудшение двигательной функции примерно с 65 лет, например, трудности при вставании со стула или одевании, является тревожным признаком, указывающим на скорую смерть. К такому выводу пришли ученые Франции и Великобритании, опубликовавшие результаты научного исследования в журнале The BMJ.

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Специалисты проанализировали данные о шести тысячах добровольцев в возрасте от 35 до 55 лет, принявших участие в исследовании Whitehall II в 1985-88 годах, нацеленного на изучение влияния социальных, поведенческих и биологических факторов на здоровье в долгосрочной перспективе.

В период с 2007 по 2016 год участники проходили оценку двигательной функции до трех раз. В нее входили показатели скорости ходьбы, времени подъема со стула и силы хвата, а также показатели функционирования и трудностей в повседневной жизни, например, одевание, пользование туалетом, приготовление пищи и покупка продуктов. Затем до октября 2019 года регистрировались случаи смерти вне зависимости от причины.

Исследователи обнаружили, что более слабая двигательная функция была связана с повышенным риском смертности: на 22 процента для скорости ходьбы, 15 процентов для силы хвата и 14 процентов для времени подъема со стула, в то время как трудности с повседневной деятельностью были связаны с повышением риска на 30 процентов. У умерших участников показатели времени подъема со стула были хуже, чем у выживших, за 10 лет до смерти, самооценка двигательного функционирования была хуже за семь лет до смерти, а также наблюдалось больше трудностей в повседневной жизни за четыре года до смерти.