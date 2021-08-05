Чем опасен синдром лестничной мышцы

Лестничные мышцы – это три мощные мышцы шеи: передняя, средняя, задняя. При укорочении хотя бы одной из них возникает компрессия нервов, что, в свою очередь, вызывает боль или онемение в руке, проблемы с плечевым суставом, плечелопаточный периартроз. О последствиях укорочения этих мышц расскажет "Рамблер".

Лестничные мышцы начинаются сзади от поперечных отростков шейных позвонков, тянутся вертикально вдоль шеи и прикрепляются к двум самым верхним ребрам, первому и второму, в глубине за ключицей. По форме эта группа мышц напоминает ступеньки, отсюда и название.

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Главная особенность в том, что между ними проходят подключичная артерия и нервы шейного сплетения, которые напрямую связаны с руками. Если мышцы здоровы, то артерии и нервам ничего не угрожает – здоровые мышцы эластичные, мягкие, покрыты плотной скользкой оболочкой – фасцией. Это обеспечивает им беспрепятственное скольжение относительно друг друга и предохраняет от любых зажимов при движениях головы и шеи. Однако при патологии – укорочении – все меняется: передняя лестничная мышца спазмируется, это вызывает боль, а натянутая, как струна, мышца может зажать нервы и артерию.

Корешковые боли

Первая опасность укорочения лестничных мышц – это корешковые боли, сродни тем, что возникают при компрессии (сдавливании) нервов грыжей и остеофитами шейного отдела. Неудачно повернули голову, возникло натяжение укороченной мышцы, усилилось давление на нерв, возникла боль. Но это еще не все.

Зажатие кровеносных сосудов

Могут быть зажаты и кровеносные сосуды в в реберно-ключичном промежутке (на выходе из грудной клетки). Это может ухудшить кровоток к рукам, отсюда онемение в руке, нарушение чувствительности, синдром позвоночной артерии.

Плечелопаточный периартроз

Часто с укорочения лестничных мышц начинается плечелопаточный периартроз. Постепенно формируется нестабильность шеи, смещение головы вперед.

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