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Из-за чего тошнит в машине и как это остановить

Даня Виттиг
5 часов назад

Укачивание или кинетоз – это заболевание, которое проявляется в виде неприятных ощущений во время движения на транспорте. "Рамблер" выяснил, от чего это ощущение возникает и как его избежать.

Из-за чего тошнит в машине и как это остановить
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Укачивание возникает из-за несоответствия ощущений, получаемых разными органами чувств. Мозг получает сигнал, что мы движемся из-за смены пейзажа. А тело при этом находится неподвижно. Это заставляет мозг принимать неадекватные решения, которые выражаются в тошноте.

Также укачивание может вызвать переедание перед поездкой, прием алкоголя, недосып, неприятный запах бензина или освежителем для машины, сосредоточенность на одной точке (телефон или книга).

Укачать может и без поездки, достаточно переиграть в компьютер и запутаться в онлайн-лабиринте, перевозбудиться, понервничать или просто устать. Тогда нужно дать себе передышку и восстановить состояние.

Профилактикой укачиваний станет банальный спорт. Например, командные игры, борьба, танцы и занятия в бассейне. Важно, чтобы во время спорта человек время от времени менял положение головы.

Однако есть и меры, которые стоит соблюдать, чтобы снизить риск появления тошноты. Например, не стоит принимать алкоголь и газированные напитки перед поездкой. Во время поездки или немного загодя можно съесть яблоко, дольку лимона, выпить мятный чай или принять аскорбинку.

Когда транспорт находится в движении, можно обмануть вестибулярный аппарат, переминаясь с пятки на носок или просто перебирая ногами. В крайнем случае принять таблетку от укачивания.

Болезни и лекарства,
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