Эксперт раскрыла опасность арбузных семечек

Нутрициолог Мария Розанова раскрыла опасность арбузных семечек в беседе с «Москва 24». По ее словам, поедание арбуза вместе с семечками может стать причиной расстройства пищеварения.

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Специалист отметила, что при проглатывании целиком семечки чаще всего не перевариваются из-за плотной оболочки.

«Если случайно проглотить несколько семян, то ничего страшного не произойдет, но в больших количествах они могут стать причиной засорения пищеварительного тракта и развития некоторых патологий», — сказала она.

Розанова добавил, что некоторым людям категорически нельзя проглатывать арбузные семечки. По ее словам, прежде всего это касается детей в возрасте до трех лет. С арбузами также следует быть осторожными беременным женщинам, поскольку семечки повышают уровень возможной аллергии.

Нутрициолог подчеркнула, что в арбузных семечках содержится аминокислота цитруллин, которая распадается в организме человека с высвобождением аммиака.

«Для здоровых людей в этом нет ничего страшного, но при наличии некоторых заболеваний мочевыделительной системы и при развитии цитруллинемии здоровью может быть нанесен существенный вред», — отметила она.