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Из-за чего возникают спазмы языка

Даня Виттиг
2 часа назад

Спазм языка может возникнуть в любом возрасте и называется дистонией. Иногда мышца сокращается, иногда просто резко начинает болеть. "Рамблер" узнал, почему это происходит.

Из-за чего возникают спазмы языка
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Следствием дистонии языка может стать потеря веса и утрата способности говорить. Врачи различают три типа дистонии: идиопатическую (внезапные спазмы), наследственную и симптоматическую (приобретенную в результате болезни или травмы).

Ученые во всем мире считают, что неприятный процесс связан с одним и тем же участком головного мозга, базальными ядрами, которые управляют сокращением мускулатуры.

Консервативный подход лечения – занятия с логопедом. Специальные упражнения укрепляют мышцы языка, а пациент учится правильно напрягать и расслаблять их при разговоре и проглатывании пищи.

Более современный метод – уколы ботокса. Инъекция временно парализует мышцы лица, предотвращая спазмы, однако такие инъекции необходимо делать каждые два-три месяца.

Из-за языкового спазма может развиться и другой недуг – заикание. В таком случае человеку приходится задерживаться на каком-то звуке. Существует четыре стадии заикания от редких приступов до серьезных личностных проблем. Заикание невротического типа может появиться у здорового человека в результате невроза или стресса.

Однако болезненные ощущения в полости рта могут говорить и о развитии онкологии горла или языка. Стоит обратиться к врачу, если вы заметили необычные язвы в полости рта, боль во время глотании, шишки и даже боль в ушах.

Болезни и лекарства,
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