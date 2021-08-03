Из-за чего возникают спазмы языка

Спазм языка может возникнуть в любом возрасте и называется дистонией. Иногда мышца сокращается, иногда просто резко начинает болеть. "Рамблер" узнал, почему это происходит.

Следствием дистонии языка может стать потеря веса и утрата способности говорить. Врачи различают три типа дистонии: идиопатическую (внезапные спазмы), наследственную и симптоматическую (приобретенную в результате болезни или травмы).

Ученые во всем мире считают, что неприятный процесс связан с одним и тем же участком головного мозга, базальными ядрами, которые управляют сокращением мускулатуры.

Консервативный подход лечения – занятия с логопедом. Специальные упражнения укрепляют мышцы языка, а пациент учится правильно напрягать и расслаблять их при разговоре и проглатывании пищи.

Более современный метод – уколы ботокса. Инъекция временно парализует мышцы лица, предотвращая спазмы, однако такие инъекции необходимо делать каждые два-три месяца.

Из-за языкового спазма может развиться и другой недуг – заикание. В таком случае человеку приходится задерживаться на каком-то звуке. Существует четыре стадии заикания от редких приступов до серьезных личностных проблем. Заикание невротического типа может появиться у здорового человека в результате невроза или стресса.