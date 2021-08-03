5 способов распознать инсульт

Инсульт — нарушение кровоснабжения нервных клеток мозга, в результате чего они начинают гибнуть, что может привести к непоправимым последствиям. Заболевание разделяют на два вида. В большинстве случаев встречается так называемый ишемический инсульт, при котором тромб закупоривает сосуд, а также реже бывает геморрагический, когда непосредственно в мозге разрывается сосуд и кровь начинает заполнять все пространство.
Об этом сообщает «Комсомольская правда». Несмотря на то, какой разновидностью инсульта страдает человек, определить наличие патологии помогут одни и те же признаки. При обнаружении следующих симптомов в первую очередь вызовите скорую помощь:
1. Внезапная сильная головная боль.
2. Головокружение, потеря равновесия, нарушение координации движения.
3. Проблемы с речью.
4. В глазах темнеет, предметы становятся размытыми.
5. Онемение, слабость или паралич одной стороны тела.
Если вы подозреваете, что у человека случился инсульт, попросите его улыбнуться: во время приступа улыбка будет неестественной и больше похожей на оскал. Кроме того, можно попросить пострадавшего поднять руки и продержать их в таком положении хотя бы 10 секунд, при инсульте человек не сможет этого сделать. Также обратите внимание на речь, например, попросите рассказать о погоде, речь будет невнятной.
В зону риска инсульта попадают курящие, употребляющие алкоголь и имеющие лишний вес люди. Кроме того увеличивают возможность развития болезни повышенный уровень холестерина, повышенное артериальное давление, диабет и сердечно-сосудистые заболевания.
Предотвратить патологию возможно при здоровом образе жизни. Для профилактики надо контролировать артериальное давление и уровень холестерина, бросить вредные привычки (курение, алкоголь), быть физически активным. Кроме того, стоит пересмотреть свои пищевые привычки: есть больше овощей и фруктов, снизить количество потребляемой соли, сахара и животного жира, отказаться от фастфуда.