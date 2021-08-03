Врач назвал опасность распространенной патологии печени

Почти у трети населения развитых стран диагностируют жировой гепатоз печени. При этом у пяти процентов заболевших выявляют воспалительные процессы железы внешней секреции. Такие опасности распространенной патологии печени назвал гепатолог, кандидат медицинских наук и старший научный сотрудник Центра диагностики и лечения заболеваний печени МКНЦ имени Логинова Сергей Бацких в интервью радиостанции «Говорит Москва».

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«При жировом гепатозе во время ультразвукового исследования выявляются накопления избыточного жира — более пяти процентов жира в печени. Это называют неалкогольной жировой болезнью печени или метаболически ассоциированной болезнью печени. В развитых странах до трети населения имеет это заболевание. Болезнь прогрессирует крайне медленно», — рассказал Бацких.

По словам врача, чаще всего это состояние наблюдается у людей с сахарным диабетом и избыточным весом.

Бацких подчеркнул, что для успешного лечения этого заболевания важно правильно питаться и не набирать лишний вес на протяжении долгого времени. Он также рекомендовал пройти обследование, чтобы выявить наличие или отсутствие воспаления.