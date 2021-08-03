Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
Войти в почту

Какие ранние признаки предупреждают о риске сердечного приступа

Passion.ruиещё 1
4 часа назад

Сердечный приступ — опасная для жизни патология, требующая срочной медицинской помощи. Между тем в большинстве случаев можно предотвратить развитие болезни и ее страшные последствия с помощью здорового питания и регулярной физической активности. Об этом сообщает медицинское онлайн-издание «Медик Форум». Кроме того, болезнь больше распространена среди мужчин в возрасте от 45 лет и женщин старше 55 лет.

Признаки, предупреждающие о риске сердечного приступа
Фото: Passion.ruPassion.ru

Выявить предрасположенность к развитию сердечной болезни помогут ранние симптомы.

В первую очередь сердечный приступ связывают с дискомфортом в центре груди, он длится несколько минут, способен прекратиться, а спустя время вернуться вновь.

Также стоит обратить внимание на боль или дискомфорт в одной или обеих руках, спине, шее, челюсти и животе — они могут быть еще одним признаком.

Внезапно появившаяся отдышка, которая чаще встречается у женщин, должна насторожить людей обоих полов.

Кроме того, возможно появление холодного пота, тошноты или головокружения.

Подвержены сердечному приступу люди с слишком высоким уровнем холестерина, высоким кровяным давлением, диабетом и избыточным весом.

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители