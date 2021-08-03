Признаки, предупреждающие о риске сердечного приступа

Сердечный приступ — опасная для жизни патология, требующая срочной медицинской помощи. Между тем в большинстве случаев можно предотвратить развитие болезни и ее страшные последствия с помощью здорового питания и регулярной физической активности. Об этом сообщает медицинское онлайн-издание «Медик Форум». Кроме того, болезнь больше распространена среди мужчин в возрасте от 45 лет и женщин старше 55 лет.
Выявить предрасположенность к развитию сердечной болезни помогут ранние симптомы.
В первую очередь сердечный приступ связывают с дискомфортом в центре груди, он длится несколько минут, способен прекратиться, а спустя время вернуться вновь.
Также стоит обратить внимание на боль или дискомфорт в одной или обеих руках, спине, шее, челюсти и животе — они могут быть еще одним признаком.
Внезапно появившаяся отдышка, которая чаще встречается у женщин, должна насторожить людей обоих полов.
Кроме того, возможно появление холодного пота, тошноты или головокружения.
Подвержены сердечному приступу люди с слишком высоким уровнем холестерина, высоким кровяным давлением, диабетом и избыточным весом.