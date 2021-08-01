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Рвота и чихание: почему лопается сосуд в глазах

Анна Арсеньева
1 час назад

Когда в глазу разрывается кровеносный сосуд, на белке появляется четкое красное пятно. В медицине это называется субконъюнктивальным кровоизлиянием. О его причинах - в материале "Рамблера".

Рвота и чихание: почему лопаются сосуды в глазах
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Сосуды в глазах лопаются по разным причинам, иногда не самым очевидным. Часто причиной субконъюнктивального кровоизлияния является травма. Например, сильно потер глаз, неаккуратно снял контактные линзы, ребенок ткнул в него пальцем, или человека ударили. Если после травмы не возникло сильной боли и проблем со зрением, скорее всего, через несколько дней кровь начнет рассасываться, и через пару недель пятно пройдет само. Однако при наличии этих симптомов необходимо срочно обратиться к врачу.

Также сосуд может лопнуть во время сильного кашля, при чихании, рвоте и даже при поднятии тяжестей в спортзале. Это связано с внезапным увеличением обратного давления в венах.

Чаще субконъюнктивальное кровоизлияние бывает у людей с сахарным диабетом, повышенным артериальным давлением и с нарушениями свертываемости крови.

При этом, когда лопнул сосуд, лучше не использовать капли от красноты для глаз. От этого может стать только хуже.

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