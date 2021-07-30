Как действует виагра на здоровых мужчин, женщин и детей

Название небольшой синей таблетки от американской фармацевтической компании «Pfiz­er» стало именем нарицательным для целого ряда препаратов, выпускаемых компаниями из разных стран мира и предназначенных для решения проблем с потенцией. Виагра и ее аналоги, в чьей основе также лежит вещество силденафил – очень эффективные препараты, которые, в то же время, действуют на людей по-разному.

А как воспринимает виагру организм человека, который в ней не нуждается, например, женщины, ребенка или здорового мужчины?

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Многие знают, что изначально силденафил создавался как препарат для кардиологии, но, обнаружив, что на мужскую потенцию он действует гораздо благотворнее, чем на сердце, лекарство оперативно перепрофилировали. Виагра способствует заполнению пещеристых тел мужского полового члена, так как помогает расслабить стенки кровеносных сосудов пениса и улучшает их наполнение кровью.

Тут нужно особо отметить, что виагра не влияет на сексуальное желание, а лишь вмешивается в природную работу механизма эрекции. При эректильной дисфункции коммуникация между мозгом и нервами нарушается и силденафил лишь помогает ее наладить.

Если половое влечение отсутствует, то мужчина не ощутит влияние препарата или, наоборот, будет чувствовать себя дискомфортно из-за повышения давления. Прием алкоголя может свести на нет действие препарата, даже если влечение очень сильное. Алкоголь действует с противоположным виагре знаком – он ухудшает кровоснабжение пениса.

Виагра и здоровый мужчина

Начнем с того, что виагра – это медицинский препарат, а не биоактивная добавка, поэтому принимать ее стоит только мужчинам с эректильной дисфункцией, да и то по назначению врача. Организм здорового мужчины и без силденафила справляется с поддержанием эрекции в тех случаях, когда это нужно.

Но что будет, если синяя таблетка попадет в организм мужчины, не имеющего проблем с эрекцией случайно или из-за любопытства? Виагра, если конечно речь идет об оригинальном препарате или его сертифицированных аналогах, перед выпуском на рынок прошла множество тестов и серьезных клинических испытаний.

Силденафил, из которого состоит препарат, признан безопасным для жизни и здоровья, но как и любое другое эффективное лекарство, виагра имеет побочные эффекты и противопоказания. Самым простым примером негативного действия препарата являются заложенность носа и нарушения зрения.

Виагра и дети

У виагры есть строгое противопоказание – синие таблетки ни в коем случае нельзя давать детям. Подростку точно не стоит стимулировать эрекцию силденафилом – если в столь раннем возрасте возникла эректильная дисфункция, то совершенно очевидны серьезные проблемы с половой системой. В этом случае правильным решением будет не прием лекарств на свое усмотрение, а визит к урологу.

Что касается детей, то теоретически прописать виагру им могут. В 2002 году издание «CBS News» опубликовало материал, в котором рассказывается об использовании виагры в детских больницах. Как выяснилось совершенно случайно, таблетки для усиления потенции способны спасти младенцев и детей младшего возраста от легочной гипертензии – состояния, угрожающего жизни.

Впрочем, применение силденафила при лечении детей все же не вполне законно и его действие на малышей не совсем изучено. После выхода материала о применении виагры в детских клиниках Индии, США, Канады и Великобритании, ряд специалистов жестко раскритиковали подобную практику. Препарат не проходил никаких испытаний на предмет действия на детский организм и точной дозировки для тех или иных случаев не существует.