Кем был первый человек, которого спасли от бешенства

До конца XIX века бешенство считалось заболеванием, против которого не было лечения. История изменилась в июле 1885 года. Тогда французский химик и микробиолог Луи Пастер предложил выбивать клин клином — лечить вирус его ослабленной версией. «Рамблер» рассказывает о первом пациенте, которого удалось спасти от опасной болезни.

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Девятилетний Йозеф Майстер официально считается первым человеком, которого спасли от бешенства. В 1885 году ребенка на улице укусила бешеная собака, которая принадлежала местному бакалейщику. Болезнь была приговором: вирус поражал центральную нервную систему, вызывал судороги и приступы агрессии, а кончина наступала в результате паралича дыхательных мышц.

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Врачи в родном Эльзасе не могли помочь мальчику, максимум — облегчить страдания и изолировать ребенка. Однако они посоветовали матери обратиться к химику и микробиологу Луи Пастеру, который жил в Париже. Даже в отдаленных уголках страны медики знали о его исследованиях. Ученый только недавно закончил эксперименты над вакцинацией собак ослабленным вирусом и начал испытания на людях. В лабораторных журналах имеются записи о введении вакцины двум пациентам: 61-летнему мужчине Жирару и 11-летней Жюли-Антуанетте Пуон. Судьба первого неизвестна, а девочка скончалась после введения второй дозы.

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Посоветовавшись со своими коллегами, французскими химиками Альфредом Вульпианом и Жаком-Жозефом Гранше, Пастер решил рискнуть и опробовать курс вакцинации на мальчике. Йозефу вводили сильные дозы мозговой ткани зараженного бешенством кролика на протяжении двух недель. Первый укол был сделан через два дня после укуса, а весь цикл проделал Гранше: у Пастера тогда не было медицинской квалификации.

В сентябре ученый занялся лечением очередного пациента — пастуха Жюпиля, которого покусала бешеная собака. После успеха Пастер объявил о результатах публично. Президент Академии наук заявил, что достижение Пастера стало «одним из величайших свершений, когда-либо совершенных в медицине».