Как выглядит сердечный приступ

Важно уметь вовремя распознать сердечный приступ, поскольку таким образом вы сохраните жизнь себе, близкому или прохожему человеку. Кандидат медицинских наук, врач-кардиолог, амбассадор ПроДокторов-2021 Наталия Кобзева объяснила в разговоре с "Рамблером", на что следует обращать внимание, чтобы успеть оказать помощь.

Когда речь заходит о симптомах сердечного приступа, большинство людей первым делом думают о боли в груди. Однако на деле его признаки проявляются по-разному.

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"Как правило, сердечный приступ имеет довольно яркую клиническую картину, которая может включать такие признаки и симптомы, как дискомфорт в области грудной клетки с возможной иррадиацией в левую руку, лопатку, нижнюю челюсть, затруднение дыхания, холодный пот, головокружение",

— отметила медик и добавила, что есть еще и атипичные клинические варианты, которые, на первый взгляд, не имеют ничего общего с сердечным приступом и могут ввести в заблуждение:

"Один из таких вариантов — абдоминальный, напоминающий картину "острого живота", сопровождающийся болями в области эпигастрия, дискомфортом, тошнотой, рвотой. Безусловно, подобная картина никак не сигнализирует пациенту о наличии инфаркта. Еще одна из форм — безболевая, пожалуй, самая прогностически неблагоприятная. Это когда инфаркт есть, но нет тех самых тревожных сигналов, которые требуют срочной медицинской помощи".

Чем раньше человек получит помощь при сердечном приступе, тем выше его шансы на полное выздоровление. Наталия Кобзева рассказала порядок действий, который необходимо знать каждому человеку, столкнувшемуся с этим:

"Если мы понимаем, что у человека случился сердечный приступ, необходимо усадить его на стул, освободить от стесняющей одежды и стараться не задавать слишком много вопросов, чтобы не создавать дополнительную нагрузку. Необходимо сразу вызвать скорую помощь и, что немаловажно, зафиксировать время начала симптомов. До приезда бригады скорой помощи категорически нельзя вставать, ходить, курить, принимать пищу".