Как связаны синяки на теле и болезни печени

Печень является важным органом для человека. Она очищает кровь, участвует в процессе пищеварения и защищает организм от инфекций. В нормальном состоянии печень регенерирует и со временем восстанавливается, а если ее поражает заболевание, то это восстановление происходит слишком медленно, либо не происходит вообще. Известно, что в ней нет нервных окончаний, поэтому печень болеть не может. Из-за этого многие люди очень долго не обращают внимания на другие симптомы, которые говорят о заболеваниях печени. "Рамблер" рассказывает, как связаны синяки на теле и заболевания печени.

Одним из главных симптомов поражения печени является пожелтение слизистых и кожи. Это происходит из-за накопления в организме белка билирубина. Печень перестает нормально функционировать и разлагать белки. Характерная желтизна появляется уже на более поздних стадиях, но есть и другие признаки, по которым можно определить наличие заболевания печени еще до того, как она перестанет нормально функционировать.

Так, многие люди с заболеваниями печени находят у себя на теле неожиданные синяки. Это происходит из-за того, что нездоровая печень замедляет синтез белков, необходимых для свертывания крови. Из-за этого у людей, страдающих заболеваниями печени, происходят длительные кровотечения.

Также это может быть связано с уменьшением количества тромбоцитов в крови. При таких данных минимальное воздействие на кожу может привести к тому, что на ней появится синяк.

Врачи говорят, что синяки на теле могут сигнализировать о том, что у человека развивается цирроз печени или гепатит.