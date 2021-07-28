Почки — один из важнейших органов в организме человека, который обеспечивает нормализацию давления, вывод шлаков и токсинов, а также контроль элементов крови. Однако состояние почек часто остается в стороне, людям кажется, что сердце и печень гораздо более важны. Однако это основной фильтр организма и главный орган мочевыделительной системы. "Рамблер" выяснил, как определить болезнь почек на ранней стадии.

Фото: Depositphotos Depositphotos

Слабость

Быстрая утомляемость, упадок сил, головные боли, желание спать и повышение температуры могут стать следствием нарушения обмена веществ, когда почки плохо очищают кровь и не выводят токсины. Врачи также отмечают отсутствие аппетита у пациентов.

Бессонница

Регулярная бессонница тоже может сигнализировать о появлении сбоев в работе почек и накоплении в крови токсинов. Например, о плохой работе почек может сообщить одышка во время сна.

Сухость кожи

Если почти не могут обеспечить нужный уровень содержания необходимых веществ в крови, то кожа может стать сухой и приобрести желтоватый оттенок. Также снижается прочность костей.

Частое мочеиспускание

Если вы испытываете желание посетить уборную каждые полчаса, скорее всего это свидетельствует о повреждении почечных фильтров — нефронов. Также это может быть симптомом гинекологических и урологических заболеваний. Например, поражении шейки матки, цистита или полиеонефрита. Для мужчин частые походы в туалет могут быть сигналом об увеличении простаты.

Моча изменила цвет

При неполадках с почками фильтры пропускают белок в мочу, в результате чего она становится мутной. Кровь в моче — это сигнал срочно обратиться к врачу. Она возникает при наличии опухоли, камней в почках или запущенной инфекции.

Отеки

Если почки работают плохо, начинают отекать руки и ноги, а под глазами появляются мешки. Все это свидетельствует о скоплении избытка жидкости в организме.

Боль в пояснице