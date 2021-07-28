Ученые: мемантин эффективен против смертельной болезни мозга

Российские ученые из Северо-Восточного федерального университета и Красноярского государственного медицинского университета обнаружили, что мемантин — препарат для лечения болезни Альцгеймера — может быть эффективным в борьбе против спиноцеребеллярной атаксии 1-го типа (СЦА1), смертельно опасного нейродегенеративного заболевания, при котором поражается мозжечок. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Годнауки.рф.

Исследователи использовали мышиную модель, имитирующую СЦА1 у людей: у грызунов также происходила нейродегенерация мозжечка, а нервные клетки теряли возможность нормально функционировать. Как показали результаты экспериментов, мемантин улучшал функционирование нервных клеток. По словам ученых, применение препарата может стабилизировать состояние человека, продлевая жизнь у пациентов с СЦА1. Однако испытания на людях начнутся только после успешного завершения доклинических исследований.