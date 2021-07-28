В чем разница между вакциной и прививкой

В быту можно услышать выражения «поставить прививку» или «сделать вакцину». Хотя окружающие с легкостью поймут их смысл, согласно медицинской терминологии эти фразы не совсем верны. И вакцина, и прививка — часть процесса вакцинации. «Рамблер» рассказывает, чем отличается одно от другого.

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Что такое вакцина

Русскоязычная «Википедия» гласит: вакцина — медицинский препарат, обеспечивающий организму появление приобретенного иммунитета к конкретному антигену. Задача вакцины — выработать иммунитет к болезни у здорового человека. Существует также сыворотка: она содержит готовые антитела и борется с уже начавшимся заболеванием.

Что такое прививка

Прививка — это собственно процедура ввода препарата, вакцины или сыворотки.

Что такое вакцинация

Вакцинация — это то же самое, что прививка, только умными словами: введение в организм вакцины или сыворотки для профилактики или борьбы с заболеванием. Профилактическая вакцинация называется вакцинопрофилактикой, а лечебная — вакцинотерапией.

В чем разница между вакциной, прививкой и вакцинацией