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В чем разница между вакциной и прививкой

Мира Маркина
4 часа назад

В быту можно услышать выражения «поставить прививку» или «сделать вакцину». Хотя окружающие с легкостью поймут их смысл, согласно медицинской терминологии эти фразы не совсем верны. И вакцина, и прививка — часть процесса вакцинации. «Рамблер» рассказывает, чем отличается одно от другого.

В чем разница между вакциной и прививкой
Фото: depositphotosdepositphotos

Что такое вакцина

Русскоязычная «Википедия» гласит: вакцина — медицинский препарат, обеспечивающий организму появление приобретенного иммунитета к конкретному антигену. Задача вакцины — выработать иммунитет к болезни у здорового человека. Существует также сыворотка: она содержит готовые антитела и борется с уже начавшимся заболеванием.

Что такое прививка

Прививка — это собственно процедура ввода препарата, вакцины или сыворотки.

Что такое вакцинация

Вакцинация — это то же самое, что прививка, только умными словами: введение в организм вакцины или сыворотки для профилактики или борьбы с заболеванием. Профилактическая вакцинация называется вакцинопрофилактикой, а лечебная — вакцинотерапией.

В чем разница между вакциной, прививкой и вакцинацией

В разговорной речи — почти никакой. Окружающие одинаково поймут, если вы скажете «вакцина от коронавируса» и «прививка от коронавируса». Просто в первом варианте речь будет идти о препарате, а во втором — о процедуре его ввода и процессе развития иммунитета.

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