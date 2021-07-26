Запах, которого нет: обонятельные галлюцинации

Слыша слово "галлюцинации", мы сразу думаем о визуальных искажениях или появлении различных образов. Но помимо этого есть еще одна разновидность галлюцинаций - обонятельная. В медицине такое явление называют фантосмией. "Рамблер" подробнее расскажет об этом недуге.
Люди, которые сталкиваются с фантосмией, могут чувствовать запах дыма, химикатов или даже фекалий (худший из вариантов) там, где аромата и в помине нет. Иногда это настолько мешает жизни и нормальному функционированию, что человеку приходится прибегнуть к операции.
Исследователи установили, что запахи преследуют фантосмиков регулярно, но не на постоянной основе. Чаще всего приступы вызваны какие-либо раздражающими факторами – стресс и шум. Часто люди с фантосмией могут попутно страдать и от других нарушений. В их числе паросомия – подмена одного запах другим, аросмия – полная потеря обоняния, гиперосмия – аномальное гипертрофированное обоняние.
Ученые признаются, что пока не знают, что именно вызывает фантосмию. Но предполагают, что это как-то связано с центральными областями мозга, включая те из них, которые контролируют эмоции, либо с периферийными его областями, которые участвуют в обнаружении запахов.
Как правило, первый опыт фантосмии происходит между 15 и 30 годами, причем, чаще у женщин, чем у мужчин. Фантосмию также нередко обнаруживают у пациентов с депрессией, мигренью, эпилепсией и шизофренией. Но нельзя сказать, что состояние распространено. Да, фантосмия действительно более распространена, чем другие обонятельные расстройства, но в целом с ней сталкиваются 0,8-10% населения планеты.