Запах, которого нет: обонятельные галлюцинации

Слыша слово "галлюцинации", мы сразу думаем о визуальных искажениях или появлении различных образов. Но помимо этого есть еще одна разновидность галлюцинаций - обонятельная. В медицине такое явление называют фантосмией. "Рамблер" подробнее расскажет об этом недуге.

Люди, которые сталкиваются с фантосмией, могут чувствовать запах дыма, химикатов или даже фекалий (худший из вариантов) там, где аромата и в помине нет. Иногда это настолько мешает жизни и нормальному функционированию, что человеку приходится прибегнуть к операции.

Исследователи установили, что запахи преследуют фантосмиков регулярно, но не на постоянной основе. Чаще всего приступы вызваны какие-либо раздражающими факторами – стресс и шум. Часто люди с фантосмией могут попутно страдать и от других нарушений. В их числе паросомия – подмена одного запах другим, аросмия – полная потеря обоняния, гиперосмия – аномальное гипертрофированное обоняние.

Причины возникновения

Ученые признаются, что пока не знают, что именно вызывает фантосмию. Но предполагают, что это как-то связано с центральными областями мозга, включая те из них, которые контролируют эмоции, либо с периферийными его областями, которые участвуют в обнаружении запахов.

Кто находится в группе риска