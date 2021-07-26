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Что гарантированно может испортить кишечник

Мария Грибова
2 часа назад

Известно, что большинство проблем с кишечником связаны с нарушением баланса полезных и вредных бактерий, которые в нем живут. "Рамблер" расскажет, какие привычки могут испортить ваш кишечник.

Что гарантированно может испортить кишечник
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Недостаточное пережевывание пищи

С самого детства нам говорили о том, что нельзя заглатывать еду большими кусками, предварительно ее хорошо не разжевав. Дело в том, что, если этого не делать, то в кишечнике могут образовываться газы.

Кофе на голодный желудок

Съев с утра богатый клетчаткой завтрак, вы помогаете бактериям проснуться и начать обеспечивать вас необходимыми для жизнедеятельности веществами. А если же сбить циркадный ритм микроорганизмов, то вы станете вялым и медлительным, поскольку бактерии прекратят обеспечивать тебя энергией.

Стресс и недосып

Дело в том, что если вы спали недостаточно, то в организме мог не завершиться процесс пищеварения, который начался накануне. И тогда кишечнику предстоит начинать новый пищеварительный цикл, не завершив старый. А во время стресса наблюдается частое и прерывистое дыхание и, как следствие, проглатывание большого количества воздуха. Это приводит к вздутию и ощущению распирания в животе.

Бесполезные жиры

В большинстве случаев сладкая и жирная пища вызывают воспалительные процессы и, как следствие, диарею, вздутие и запор. Специалисты утверждают, что тем, кто злоупотребляет такой пищей, необходимо включать в рацион побольше фруктов и овощей, чтобы бактериальный состав не становился менее разнообразным.

Болезни и лекарства,
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