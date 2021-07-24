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Почему иммунитет падает в жару

Даня Виттиг
2 часа назад

После долгой зимы россияне считают, что экстремально теплое лето — это даже хорошо. Однако эксперты называют такие перепады температуры опасными для организма. "Рамблер" выяснил, почему иммунитет понижается в жару.

Почему иммунитет падает в жару
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

От внешней температуры зависит интенсивность процессов терморегуляции и обмена веществ в организме. Например, если температура ниже 18 градусов, то энергия расходуется на обогрев тела и скорость обменных процессов увеличивается.

В жару обмен веществ снижается. Для улучшения теплоотдачи расширяются поверхностные сосуды, в связи с чем увеличивается испаряемость воды.

Ученые давно выяснили, что на солнце активность лимфоцитов снижается. Поэтому жара так же опасна для здоровья, как и холод. Из-за падения иммунитета летом распространены респираторные заболевания.

Чрезмерная жара может ухудшить общее состояние человека. Слабость, сонливость, упадок сил – реакция центральной нервной системы на высокие температуры воздуха.

Из-за расширения пор и усиленного потоотделения могут появиться воспаления на коже, так как бактерии проще проникают вглубь эпителия.

Врачи считают, что главное летом — избегать резких перепадов температуры, потому что у организма может случиться стресс.

Также стоит аккуратнее относиться к собственной системе терморегуляции.

Если вы потеете, не нужно сразу бежать под кондиционер или стоять на сквозняке. Влага на теле моментально остынет, а переохлаждение может запустить локальные заболевания.

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