При каких болезнях нельзя находится на солнце

Некоторые заболевания могут стать серьезным противопоказанием для длительного нахождения под солнечными лучами. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

В первую очередь, прямых солнечных людей стоит избегать людям, страдающим фотодерматозом или фотодерматитом. Дело в том, что от солнечного света у них появляются волдыри и зуд. Это явление крайне редкое и возникает оно, когда в коже под воздействием света образуются какие-то вещества, на которые реагирует иммунная система человека, и развивается уже иммунный ответ в виде иммуноглобулина E.

Также есть группа риска, у которой возможно развитие онкологии, рака кожи, меланомы. К ней чаще всего относятся люди с очень светлой кожей и большим количеством черных родинок. Специалисты рекомендуют таким пациентам после летнего сезона обратиться к дерматологу для осмотра родинок.

Людям, которые не подвержены подобным заболеваниям, также важно помнить, что не стоит засыпать под лучами солнца, поскольку это чревато солнечными и тепловыми ударами.