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При каких болезнях нельзя находится на солнце

Мария Грибова
1 час назад

Некоторые заболевания могут стать серьезным противопоказанием для длительного нахождения под солнечными лучами. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

При каких болезнях нельзя находится на солнце
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В первую очередь, прямых солнечных людей стоит избегать людям, страдающим фотодерматозом или фотодерматитом. Дело в том, что от солнечного света у них появляются волдыри и зуд. Это явление крайне редкое и возникает оно, когда в коже под воздействием света образуются какие-то вещества, на которые реагирует иммунная система человека, и развивается уже иммунный ответ в виде иммуноглобулина E.

Также есть группа риска, у которой возможно развитие онкологии, рака кожи, меланомы. К ней чаще всего относятся люди с очень светлой кожей и большим количеством черных родинок. Специалисты рекомендуют таким пациентам после летнего сезона обратиться к дерматологу для осмотра родинок.

Людям, которые не подвержены подобным заболеваниям, также важно помнить, что не стоит засыпать под лучами солнца, поскольку это чревато солнечными и тепловыми ударами.

А при любых изменениях на коже или появлении зуда после нахождения на солнце, стоит обратиться к дерматологу и избегать солнечных лучей, даже с применением фотозащиты.

Болезни и лекарства,
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