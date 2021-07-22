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Как понять, что у вашего ребенка РПП

Елизавета Назарова
2 часа назад
Расстройство пищевого поведения (РПП) — распространенное заболевание, которым страдают преимущественно девушки в возрасте от 15 до 24 лет. В эту группу психологических заболеваний входит: компульсивное переедание, анорексия, булимия и другие.
Проблема этих недугов в том, что их тяжело диагностировать, а больные часто скрывают то, что страдают этими расстройствами. Если вы начали замечать, что ваш ребенок заметно похудел и отказывается от определенной еды, есть вероятность, что он страдает РПП. Как понять, что у вашего близкого человека есть это психологическое заболевание, можно узнать в видео.
Ранее "Рамблер" рассказывал историю девушки с нервной анорексией.
Болезни и лекарства,Видео,
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