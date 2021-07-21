Откуда берется варикозное расширение вен и что с ним делать

Около 30 млн человек сталкиваются с заболеванием вен. Женщин варикоз настигает чаще, чем мужчин. "Рамблер" узнал об этом подробнее.

При варикозном расширении вен стенки сосудов теряют свою эластичность и истончаются. Вены становятся извилистыми и опухают, происходит отток крови. Существует несколько стадий развития болезни.

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В самом начале варикоз трудно диагностировать, так как его не видно. Однако возникающее чувство тяжести и распирания в ногах, отеки и судороги должны вызвать подозрение.

На второй стадии отеки не проходят даже после сна. Кожа становится менее чувствительной, появляется сухость и шелушение, иногда – красноватые или темные пятна, зуд.

Если вздутые вены уже заметны, то болезнь прогрессировала до третьей стадии. Пациентов чаще беспокоят судороги в икрах и головные боли. Происходит это из-за нарушения кровотока.

Варикоз опасен вероятностью образования тромбов и тромбофлебита – воспаления вен. А мелкие ушибы и раны ног вполне могут привести к серьезному кровотечению.

Чаще всего варикоз вызван наследственными наследственными, факторами: недостаточностью венозной стенки или клапанов, направляющих кровоток из нижних конечностей к сердцу. Однако большое значение имеет и образ жизни человека.

Больше всего рискуют представители профессий со статической нагрузкой, когда приходится долго неподвижно сидеть или стоять, либо поднимать тяжести. Это, например, хирурги, учителя, официанты.

Дисгормональные состояния, в том числе вызванные приемом гормональной контрацепции, и беременность повышают риск заболевания. Однако после родов вены женщины возвращаются в здоровое состояние.

На ранних стадиях варикоза достаточно изменения образа жизни, далее подключают медикаменты, улучшающие кровоток и разжижающие кровь. На серьезных стадия возможно хирургическое вмешательство или лазерная коагуляция.