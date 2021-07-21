Коварные симптомы «ленивого глаза»

Амблиопия – это заболевание, при котором снижается острота зрения, нарушается контрастная чувствительность и аккомодационные способности одного глаза или, реже, двух. Еще это заболевание известно под другим названием – «ленивый глаз». «Рамблер» расскажет, что это за болезнь и какую она имеет симптоматику.

Амблиопия с научной точки зрения

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Благодаря слаженной работе обоих глаз мы видим мир трехмерным: понимаем форму предметов, их расположение в пространстве. Изображения, которые передают на сетчатку правый и левый глаз, несколько отличаются — каждый глаз имеет свой ракурс, с небольшим смещением относительно другого. Мозг соединяет их воедино и получает одну объемную картинку, обеспечивая нас стереоскопическим (или бинокулярным) зрением.

Но иногда картинки, которые получает мозг, слишком разные, и совместить их он не может. Тогда один глаз, передающий более качественное изображение, назначается главным, а работа второго мозгом подавляется. В этом случае переход на двухмерный «режим» дает человеку больше шансов на адаптацию, чем ориентирование в искаженном 3D-мире. Именно это явление в офтальмологии называется амблиопией глаза.

Виды амблиопии обскурационная – развивается в тех случаях, когда один глаз утратил возможность нормально функционировать. Отсутствие светового раздражителя сетчатки затрудняет работу зрительного анализатора. В таких случаях в качестве сопутствующей патологии развивается косоглазие;

дисбинокулярная – прогрессирует на фоне имеющегося косоглазия: у косящего глаза систематически тормозится функция центрального зрения, и мозг перестает учитывать поступающую от него информацию;

истерическая – возникает из-за сбоя в работе коры головного мозга, когда тормозится зрительное восприятие при истерии.

Дополнительно могут отмечаться светобоязнь и искаженное цветоощущение, сужение или выпадение полей зрения. Вылечить амблиопию этого типа можно полностью.

Симптомы амблиопии

значительное ухудшение зрения только на близком расстоянии;

ухудшение зрения вдаль;

частые головные боли;

в глазах появляются посторонние «предметы», кажется, будто что-то мешает;

повышается усталость;

при глазных патологиях больно смотреть на яркий свет;

есть проблемы с фокусировкой;

становится сложно различать цветовые оттенки;

иногда сложно видеть четкие границы форм;

происходит опущение верхнего века;

возникают непроизвольные движения глазного яблока;

при повреждении зрения приходится прикрывать глаза (правый или левый, в зависимости от пораженной стороны);

пациент наклоняет голову влево или право, чтобы рассмотреть объект;

объемные предметы становится сложно воспринимать. Ленивый глаз зачастую имеет визуальное выраженное проявление, но на начальных стадиях может вообще не наблюдаться симптомов. Регулярное посещение врачей-офтальмологов позволит своевременно определить проблемы, если они есть. Существует ряд признаков, по которым можно определить наличие патологии. Симптомы амблиопии таковы: