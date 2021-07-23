Ученые полностью победили рак молочной железы

Новый метод лечения рака молочной железы убивает от 95 до ста процентов опухолевых клеток у модельных мышей, почти полностью побеждая болезнь у грызунов. Препарат ErSO, разработанный учеными из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне, быстро сокращает не только первичные опухоли до неопределяемого уровня, но также успешно борется с метастазами. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

По словам специалистов, даже когда несколько раковых клеток выживают, позволяя опухолям вырасти снова в течение нескольких месяцев, новообразования остаются полностью чувствительными к повторному лечению с помощью ErSO. ErSO вызвал быстрое разрушение большинства метастазов в легких, костях и печени и резкое сокращение метастазов в мозге.

Активность ErSO зависит от белка, называемого рецептором эстрогена, который присутствует в большом проценте опухолей груди. Когда ErSO связывается с рецептором эстрогена, он активирует клеточный путь a-UPR, который подготавливает раковые клетки к быстрому росту и защищает их от стресса. Однако чрезмерная активация a-UPR «перегружает» раковые клетки и вызывает их гибель. В отличие от других предшественников, работающих схожим образом, ErSO не вызывает заметных побочных эффектов.