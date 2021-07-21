Чем опасна вареная кукуруза с пляжа

Вареные кукурузные початки с солью — популярное лакомство среди туристов российских и зарубежных курортов. Выбирать ее надо внимательно и осторожно: как и любая "пляжная" еда, испорченная кукуруза может стать причиной отравления или недомогания. "Рамблер" рассказывает, какая кукуруза может навредить и как ее правильно выбрать.

Потенциально отравиться можно любой едой, которую подают на пляже: выпечкой, чурчхелой и, конечно, кукурузой. Дело в том, что в условиях летней жары срок хранения любых продуктов уменьшается в разы. Готовые и вареные блюда становятся потенциально опасными, если оставить их на несколько часов при температуре 30°C и более.

За пару часов на солнце со свежим початком ничего не станет, однако не факт, что кукуруза изначально свежая. Продавцы сами нарушают сроки хранения. Вареную кукурузу привозят на пляж в целлофановых пакетах, которые оборачивают в одеяла. Из соображений экономии "вчерашние" початки разогревают и выносят на продажу на следующий день. Соль и горячая температура создают видимость, что кукуруза свежая и только что приготовленная.

К тому же нет никаких гарантий, что кукуруза была выращена в подходящих условиях. Бывает, что початки обрабатывают средствами от вредителей, которые опасны для человека.

В прокисшей кукурузе быстро размножаются бактерии, которые могут привести к отравлению, а также кишечная палочка. Симптомы — боли в животе и боку, диарея, рвота, судороги, повышение температуры.

Как выбрать свежую кукурузу

Запах. Если аромат отталкивает хоть немного, лучше отказаться от лакомства;

Цвет воды в емкости. Она должна быть горячей и прозрачной. Мутная и прохладная вода — признак, что кукурузу продают уже несколько часов.