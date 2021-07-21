Как избежать развития сахарного диабета

По поводу распространенности сахарного диабета в мире у ВОЗ
(Всемирная организация здравоохранения) не очень радужные ожидания. Прогнозируется, что к 2030 году эта болезнь будет седьмой причиной смерти во всем мире. В нашей стране за 2019 год количество взрослых пациентов с сахарным диабетом возросло на 4,7%, детей — на 5,3%. Заболевание коварное, но способы выявить ее на ранних стадиях есть.
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Например, обратив внимание на ноги. По словам врача-диетолога, члена Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марины Макиши, на сахарный диабет могут указывать следующие симптомы: боль в костях ног (частая), поражения грибком, некорректная работа конечностей. Риски сахарного диабета повышены у людей, которые не следят за качеством потребляемой пищи.
Врач отметила, что важно свести к минимуму присутствие в рационе быстрых углеводов.
«Самая главная причина, из-за которой развивается сахарный диабет, это присутствие в рационе того, что мы называем быстрыми углеводами. Это все виды белой пшеничной муки, все продукты, которые содержат добавленный сахар, все виды полуфабрикатов быстрого приготовления, каши быстрого приготовления, хлопья и мюсли»,
— уточнила Макиша в интервью «Народным новостям».
Эксперт предупредила, что людей после 40 лет, людей с лишним весом серьезно возрастают риски встретиться с болезнью.
Диетолог подчеркнула, что сам по себе факт лишнего веса уже является предрасположенностью к сахарному диабету:
«Нужно убрать из рациона продукты с высоким содержанием быстрых углеводов, добавить физическую активность. Это то, что признано на уровне мирового сообщества. Можно с уверенностью сказать, что диабетом может заболеть каждый, кто не следит за питанием и имеет лишний вес»