Медленно есть: диетолог - о том, как победить изжогу

Американский клинический диетолог Викки Петерсен (Vikki Petersen) раскрыла причины появления изжоги, а также назвала эффективные методы борьбы с ней. Об этом она рассказала Digital Journal

По ее словам, главные причины изжоги — это курение, ожирение, стресс, употребление большого количества кофеина, диета с высоким содержанием жиров, а также грыжа пищеводного отверстия диафрагмы.

Петерсен отметила, что курение и кофеин способны ослабить нижний пищеводный сфинктер, который должен предотвращать попадание еды из желудка обратно в пищевод.

У людей с избыточным весом, по словам диетолога часто бывают ослаблены мышцы живота и, как следствие, диафрагма, которая активно участвует в работе пищеварительного тракта. Их неправильная работа приводит к проблемам с перевариванием пищи и к изжоге.

Стресс, как утверждает врач, вводит организм в состояние «бей или беги», что несовместимо с правильным перевариванием пищи. А диета с высоким содержанием жиров создает нагрузку на печень, желудок и желчный пузырь, что приводит к изжоге.

Петерсен также добавила, что грыжа пищеводного отверстия диафрагмы приводит к тому, что кислота из желудка попадает в пищевод, вызывая изжогу.

В заключение диетолог дала несколько рекомендаций для предотвращения изжоги. Петерсен посоветовала есть медленно и хорошо пережевывать пищу. Кроме того, не стоит ложиться спать после еды.

Также, по словам врача, лучше заниматься спортом на голодный желудок, а после еды немного прогуляться, так как ходьба способствует хорошему пищеварению.