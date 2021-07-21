Правда ли, что пандемии повторяются каждые сто лет

Существует теория о том, что глобальные пандемии повторяются каждую сотню лет. "Рамблер" узнал об этом подробнее.

Действительно, если изучить историю пандемий, то можно заметить некоторые закономерности. В 1720 году Европу охватила эпидемия бубонной чумы, в результате которой погибло более 100 тысяч человек.

Спустя сотню лет возникла холера, которая распространялась в Индонезии, Филиппинах и Таиланде. Причиной роста заболеваний считается употребление сырой зараженной воды из природных источников.

В 1920 году появился испанский грипп или испанка. Болезнь унесла сто миллионов жизней и стала самой смертоносной эпидемией в мире. Люди также страдали пневмонией, синели и погибали от легочного кровотечения

Несмотря на закономерности в истории и повторяющиеся крупные пандемии, коронавирус не стал очередной столетней катастрофой. Были и другие пандемии, например, свиной и птичий грипп, лихорадка Эбола и вирус Зика с 2004 по 2019 годы.

Они прошли менее замеченными из-за локализации заболеваний. В основном, это островные государства и Америка. Так как пандемии удалось сдержать, она не заслужили такого освещения в СМИ. Однако вирусологи уверены, что пандемии будут повторяться каждые 10-20 лет.

Виктор Малеев. Например, советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора

Из-за тренда на глобализацию пандемии могут стать более частым явлением в будущем.