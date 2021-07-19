Опасно ли отдающее в шею сердцебиение

Когда появляется такое ощущение, будто стучит сердце в горле, это свидетельствует о том, что в организме увеличилась частота сокращения сердечной мышцы. Причиной тому могут быть разные обстоятельства: как патологические, так и нет. Подробнее о них расскажет "Рамблер".

Ощущение сердцебиения в горле может появиться у полностью здорового человека и не представлять угрозы для организма.

Оно может возникнуть после интенсивной физической нагрузки или после спортивных занятий, быть спровоцирована употребление продуктов питания или напитков, которые в своем составе содержат кофеин или схожие психостимуляторы. Кроме того, учащенное сердцебиение может быть вызвано некоторыми лекарственными препаратами, а также табачным дымом и алкоголем.

нарушения в работе эндокринной системы;

неврологические расстройства;

патология органов сердечно-сосудистой системы;

анемия. В большинстве случаев люди испытывают биение сердца в горле во время страха, нервного перенапряжения, сильной радости или во время всплеска каких-либо других эмоций. Но если возникающее сердцебиение в горле появляется непроизвольно, без какой-либо стимуляции, то существует вероятность наличия проблем со здоровьем. Причины, которые способны вызывать такой симптом, могут быть следующими: