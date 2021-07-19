О чем говорит сильная потливость и что с ней делать

Для любого человека потоотделение — нормальный процесс. Однако бывает, что процесс этот становится патологическим. Интенсивное выделение пота причиняет человеку психологический и физический дискомфорт. Такое состояние в медицине называют гипергидрозом.

Если повышенная потливость не зависит от повышения температуры окружающей среды и отмечается постоянно, необходимо обратиться к специалисту. При этом гипергидроз бывают двух видов:

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«Первичный гипергидроз развивается преимущественно в подростковом возрасте и является индивидуальной особенностью организма и его нервной системы. Если повышенная потливость умеренная и не причиняет много дискомфорта, достаточно применять меры гигиены», — рассказала изданию Aif.ru Оксана Дюкарева, врач-эндокринолог поликлиники 2 Химкинской областной больницы.

В таком случае важно носить одежду из натуральных материалов и принимать душ два раза в день. Советуют также ограничить употребление жирной и острой пищи и соблюдать правильное питание.

«Причин развития вторичного гипергидроза довольно много. Это могут быть проблемы с нервной системой, особенно в условиях повышенного стресса. Или инфекционные заболевания — зачастую повышенная потливость является одним из первых симптомов развития вирусной или бактериальной инфекции на фоне повышения температуры тела. Обильное потоотделение может стать следствием туберкулеза, малярии, ВИЧ-инфекции. Повышенная потливость может быть и при онкологических заболеваниях, особенно если наряду с ней отмечается снижение аппетита, потеря массы тела, выраженная слабость. Также у людей, имеющих заболевание сердечно-сосудистой системы», — объяснила эндокринолог.

Частой причиной гипергидроза являются заболевания эндокринной системы (нарушение работы щитовидной железы, сахарный диабет, ожирение, менопауза).

Кроме того, повышаются риски у людей с повышенной массой тела, регулярной эмоциональной и физической перегрузкой, артериальной гипертензией и с пристрастием к алкоголю.

«Специфический запах пота появляется вследствие жизнедеятельности бактерий, которые в норме обитают на нашей поверхности тела. Чем больше численность этих бактерий, тем более явный запах. Некоторые продукты и приправы усиливают запах пота, например острый перец, горчица и чеснок. Изменение привычного запаха пота зачастую указывает на развитие некоторых заболеваний. Например, при развитии сахарного диабета появляется специфический запах ацетона, а при заболевании почек — аммиака. При любых изменениях запаха пота необходимо обратиться к врачу и уточнить, с чем ассоциируется у вас этот запах», — объясняет медик.