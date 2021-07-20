Стоматолог предупредил о том, что кариес может привести к раку

Он объяснил, что в случае запущенного кариеса инфекция начинает распространяться по организму, и иммунитет бросает на нее все силы. В этом случае организм остается беззащитным перед постоянно появляющимися опухолевыми клетками-мутантами, с которыми обычно успешно борется иммунная система.