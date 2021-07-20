Стоматолог предупредил о том, что кариес может привести к раку

16 июля британские медики перечислили
пять неочевидных симптомов, которые могут свидетельствовать о раке легких. Так, у некоторых пациентов наблюдаются изменения на ногтях — кончики начинают изгибаться вниз больше обычного. Кроме того, боль в руке или плече вызывается определенным типом рака легких, если он распространяется на нервы. Изменения голоса также могут свидетельствовать о раке. Голос человека может стать более хриплым, а иногда больной может начать издавать необычные для себя звуки. Опущенное веко может говорить о наличии рака легких, в таком случае происходит сдавливание нервов. Постоянная жажда и частое мочеиспускание наблюдают у себя 20 процентов пациентов. К другим симптомам относят кашель с кровью или избытком слизи, боли в груди.