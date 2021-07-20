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Стоматолог предупредил о смертельной опасности кариеса

Lenta.ruиещё 2
6 часов назад
Кариес может грозить смертельно опасными болезнями, вплоть до онкологических. Об этом порталу «Доктор Питер» рассказал главный стоматолог Санкт-Петербурга Андрей Яременко.
Стоматолог предупредил о том, что кариес может привести к раку
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Он объяснил, что в случае запущенного кариеса инфекция начинает распространяться по организму, и иммунитет бросает на нее все силы. В этом случае организм остается беззащитным перед постоянно появляющимися опухолевыми клетками-мутантами, с которыми обычно успешно борется иммунная система.
Помимо онкозаболеваний, гнилые зубы могут привести к бактериальному эндокардиту, заболеваниям гайморовых пазух и гнойным воспалениям мягких тканей, предупредил эксперт.
Ранее врач-колопроктолог больницы 9 Санкт-Петербурга Анатолий Недозимованый назвал способ вычислить рак кишечника до симптомов самостоятельно. По его словам, на ранних стадиях заболевание практически никак себя не проявляет. Однако у такой опухоли есть особенность — она начинает необильно кровоточить задолго до появления первых симптомов.
16 июля британские медики перечислили пять неочевидных симптомов, которые могут свидетельствовать о раке легких. Так, у некоторых пациентов наблюдаются изменения на ногтях — кончики начинают изгибаться вниз больше обычного. Кроме того, боль в руке или плече вызывается определенным типом рака легких, если он распространяется на нервы. Изменения голоса также могут свидетельствовать о раке. Голос человека может стать более хриплым, а иногда больной может начать издавать необычные для себя звуки. Опущенное веко может говорить о наличии рака легких, в таком случае происходит сдавливание нервов. Постоянная жажда и частое мочеиспускание наблюдают у себя 20 процентов пациентов. К другим симптомам относят кашель с кровью или избытком слизи, боли в груди.
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