Что известно о загадочной болезни аборигенов

Люди племени форе умирали от странной болезни. Внезапно человека охватывал приступ эпилепсии, с каждым днем тряска усиливалась, возникал истерический смех. Припадок был настолько сильным, что человек погибал через несколько месяцев. "Рамблер" узнал о болезни подробнее.

О "смеющейся смерти", которая получила название Куру, стало известно в 1957 году. Впервые с ней столкнулся 33-летний американский врач Карлтон Гайдушек, который находился в научной командировке, где изучал анализы крови и данные об инфекционных заболеваниях.

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Более половины умерших в ново-гвинейском племени форе стали жертвами Куру, причем в первую очередь болезнь поражала женщин. Местные считали, что дело в черной магии.

Гайдушек пытался вылечить местных с помощью современных препаратов, но пациенты все равно умирали. Тогда он решил отправить части головного мозга умерших в Америку для полного анализа. Однако лабораторные исследования мозга не дали результатов.

Согласно выводам доктора Клатцо, проводившего исследования мозговых препаратов, во всех случаях наблюдается разрушение нервных клеток мозжечка. Спустя шесть лет в руки Гайдушека попадает письмо Вильяма Хэдлоу, который наше схожую болезнь у животных Скрепи.

Животные, заболевшие странной болезнью, внезапно начинали шататься, страдали от невыносимого зуда, из-за которого они слизывали до основания свою шерсть и теряли способность глотать. При этом в крови заболевших животных не наблюдались типичные при инфекционных заболеваниях антитела. А электронный микроскоп не обнаружил никакого возбудителя.

Многочисленные пересадки "зараженных" тканей в тела здоровых животных показывали, что болезнь настигала организм спустя несколько лет. Очевидно, врачи открыли новое заболевание, возбудители которого были настолько малы, что разглядеть их было невозможно.

Случаи заражения Куру сошло на нет, когда выяснилось, что племя людоедов ввело в обиход погребение. То есть жители перестали заражаться через пищу.

А Гайдушек начал добиваться создания специальной исследовательской группы при Вашингтонском национальном институте здравоохранения, которая призвана заниматься исключительно новыми возбудителями.

Он предполагал, что существуют медленные вирусы, которые трудно определить. В отличие от всех известных возбудителей они не бросаются в атаку на организм, а подрывают его постепенно.