Почему храп особо опасен для женщин

Храп - это звуковой феномен, возникающий в результате биения стенок глотки при прохождении воздуха через суженные дыхательные пути. Как звук он представляет собой в большей степени проблему для окружающих, чем для самого человека. Однако храп может быть одним из основных симптомов серьезного заболевания - болезни остановок дыхания во сне или, говоря медицинским языком, синдрома обструктивного апноэ сна. Подробнее — в материале "Рамблера".

По оценкам ВОЗ , от этого недуга страдает примерно шесть процентов взрослых и два процента детей. В некоторых случаях апноэ может приводить к развитию усталости, ухудшению памяти и некоторым другим проблемам, но от него практически никогда не умирают.

Тем не менее британские ученые считают, что ночной храп и хронический недостаток воздуха во время сна заметно повышают вероятность серьезных проблем с сердцем и сосудами у женщин. Они выяснили это в ходе исследования, в котором приняли участие около пяти тысяч британцев. Половина из них не жаловалась на проблемы со сном, а остальные страдали либо от простого храпа, либо его комбинации с апноэ.

Ученых интересовало, как эти проблемы влияли на работу кровеносной системы и как часто представители всех трех групп страдали от инфарктов, инсультов и прочих болезней сердца и сосудов. Оказалось, что между ними действительно есть серьезные различия, и среди женщин они были гораздо сильнее выражены, чем среди мужчин.