Как отличить боль в сердце от невралгии

Сердечная боль – самая частая жалоба пациентов на приеме у кардиолога. Однако ее появление не всегда связано с нарушениями работы сердца. Нередко болевые ощущения, сходные с сердечными, вызывают остеохондроз или межреберная невралгия. Точную причину дискомфорта в груди устанавливает врач. Но по ряду признаков и сам больной может понять, что есть проблемы с сердцем. О том, как это сделать, читайте в материале «Рамблера».
Симптомы при боли в сердце
Итак, как понять, что болит именно сердце? При неприятных ощущениях в области грудной клетки важно определить:
- Место возникновения – повреждение коронарных сосудов (например, при инфаркте или стенокардии) сопровождается болью за грудиной или чуть левее. Нередко она отдает в нижнюю челюсть, левую руку, под лопатку, в область шеи. Но в большинстве случаев больной не может указать точное место;
- Характер – нарушение кровотока в миокарде вызывает умеренную или сильную боль жгучего, давящего, сжимающего характера;
- Что спровоцировало появление – неприятные ощущения появляются после физических нагрузок, при стрессах, переедании, на фоне высокого АД. Некоторые сердечные патологии сопровождаются болевыми ощущениями и в состоянии покоя;
- Длительность – при стенокардии приступ длится 1-5 минут, проходит самостоятельно или после приема нитроглицерина. Боль, вызванная инфарктом, длится до 15 минут и препаратами не снимается;
- Дополнительные симптомы – сердечный приступ сопровождается одышкой, бледностью, холодным потом, учащенным сердцебиением.
Симптомы при других заболеваниях
Чаще всего неприятные ощущения в груди, которые пациенты принимают за сердечную боль, возникают при межреберной невралгии и остеохондрозе. Эти патологии вызывают дискомфорт иного характера.
При межреберной невралгии болезненность обычно возникает слева в груди, ее место расположения четко определяется пациентом. Боль носит жгучий, колющий, простреливающий характер, усиливается при движении и вдохе. В большинстве случаев невралгия характеризуется кратковременными болевыми ощущениями, которые уменьшаются при перемене положения тела и устраняются НПС
и миорелаксантами.
При остеохондрозе дискомфорт также ощущается в определенном месте. Дополнительно в этой же области больной может чувствовать онемение, покалывание, жжение. Иногда появляются повышенное потоотделение, бледность или покраснение кожи.
Однако на практике, определить болит сердце или невралгия, по одним лишь симптомам бывает сложно даже специалистам. Для уточнения диагноза назначают ЭКГ, УЗИ сердца, рентгенографию.