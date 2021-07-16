Как отличить боль в сердце от невралгии

Сердечная боль – самая частая жалоба пациентов на приеме у кардиолога. Однако ее появление не всегда связано с нарушениями работы сердца. Нередко болевые ощущения, сходные с сердечными, вызывают остеохондроз или межреберная невралгия. Точную причину дискомфорта в груди устанавливает врач. Но по ряду признаков и сам больной может понять, что есть проблемы с сердцем. О том, как это сделать, читайте в материале «Рамблера».

Симптомы при боли в сердце

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Место возникновения – повреждение коронарных сосудов (например, при инфаркте или стенокардии) сопровождается болью за грудиной или чуть левее. Нередко она отдает в нижнюю челюсть, левую руку, под лопатку, в область шеи. Но в большинстве случаев больной не может указать точное место;

Характер – нарушение кровотока в миокарде вызывает умеренную или сильную боль жгучего, давящего, сжимающего характера;

Что спровоцировало появление – неприятные ощущения появляются после физических нагрузок, при стрессах, переедании, на фоне высокого АД. Некоторые сердечные патологии сопровождаются болевыми ощущениями и в состоянии покоя;

Длительность – при стенокардии приступ длится 1-5 минут, проходит самостоятельно или после приема нитроглицерина. Боль, вызванная инфарктом, длится до 15 минут и препаратами не снимается;

Дополнительные симптомы – сердечный приступ сопровождается одышкой, бледностью, холодным потом, учащенным сердцебиением. Итак, как понять, что болит именно сердце? При неприятных ощущениях в области грудной клетки важно определить:

Симптомы при других заболеваниях

Чаще всего неприятные ощущения в груди, которые пациенты принимают за сердечную боль, возникают при межреберной невралгии и остеохондрозе. Эти патологии вызывают дискомфорт иного характера.

При межреберной невралгии болезненность обычно возникает слева в груди, ее место расположения четко определяется пациентом. Боль носит жгучий, колющий, простреливающий характер, усиливается при движении и вдохе. В большинстве случаев невралгия характеризуется кратковременными болевыми ощущениями, которые уменьшаются при перемене положения тела и устраняются НПС и миорелаксантами.

При остеохондрозе дискомфорт также ощущается в определенном месте. Дополнительно в этой же области больной может чувствовать онемение, покалывание, жжение. Иногда появляются повышенное потоотделение, бледность или покраснение кожи.