Чем нельзя заниматься при варикозе

Варикозное расширение вен — патология, требующая постоянного наблюдения и следования медицинским рекомендациям. "Рамблер" расскажет, что категорически нельзя делать людям с таким заболеванием.

Чаще всего варикозная болезнь появляется у девушек и молодых мужчин в возрасте 25-30 лет. Одна из основных причин развития этой патологии — генетическая предрасположенность к ней. На начальной стадии варикозная болезнь внешне проявляется так называемыми сосудистыми звездочками — сквозь кожу просвечиваются вены диаметром до двух миллиметров. Первыми симптомами являются отеки, чувство тяжести и усталость в ногах к концу дня, которые зачастую исчезают или уменьшаются после прогулки и сна. А на более позднем этапе болезни появляются распирающие боли, чувство жжения и ночные судороги.

При данном заболевании существует несколько важных правил, которые следует соблюдать. В первую очередь, при варикозе противопоказан массаж. Сначала он может уменьшить отечность, однако потом это скажется негативно на здоровье вен.

При варикозе важно избегать длительного пребывания в тепле, особенно в бане. Для сосудов полезен контрастный душ, поскольку он способен их "тренировать".

Также при варикозном расширении вен запрещается вести сидячий образ жизни, поскольку необходима двигательная активность. Однако при этом не следует заниматься такими упражнениями, как длительный бег, тяжелая атлетика и активные прыжки.