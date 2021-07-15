Тепловой удар — это перегрев организма. Он случается, когда тело долгое время не остывает. "Рамблер" выяснил, можно ли получить тепловой удар в офисе или квартире.

Многие люди считают, что тепловой удар можно получить только при длительном пребывании на солнце без головного убора. На самом деле, если вы находитесь в жарком помещении и не пьете достаточное количество воды, то велика вероятность почувствовать себя плохо.

Солнечный удар — это разновидность удара теплового. Он возникает, когда организм человека перегревается в результате прямого воздействия ультрафиолета.

Тепловой удар опасен для жизни, поэтому важно уметь своевременно распознавать. Обычно перегрев нарастает постепенно и означает, что в организме уже серьёзно нарушены процессы терморегуляции, и человеку необходимо остыть.

Сначала человек испытывает слабость, головокружение и тошноту. В этом случае необходимо срочно покинуть жаркое помещение либо уйти с солнца, на лоб надо положить мокрое полотенце и пить чистую воду.