Что такое антитела и для чего они нужны организму

С пандемией коронавируса в нашу жизнь пришло много новых слов, которые мы слышим на постоянной основе. Самое распространенное — антитела. Их все исследуют, они всем нужны, чтобы противостоять вирусу. "Рамблер" расскажет подробнее, что это такое.

Антитела и антигены — неотъемлемая часть нашего иммунитета. Антитела вырабатываются и активизируются в ответ на обнаружение в организме опасного раздражителя, который называют антигеном. В роли антигена обычно выступают бактерии и вирусы, инородные тела, аллергены и даже клетки собственного организма.

Основная функция антител — уничтожение болезнетворных бактерий и паразитов, внедрившихся в организм. При этом существуют разные тип антител.

Иммуноглобулин G составляет 80% всех иммуноглобулинов сыворотки крови. Антитела класса G защищают организм от инфекций, токсинов, активируют фагоцитоз, а также обеспечивают иммунитет организма плода и новорожденного. Иммуноглобулин G отвечает за длительный иммунитет.

Иммуноглобулин M — говорит об остром процессе, протекающем в организме. Это может быть бактериальная, вирусная или грибковая инфекция или паразитарная инвазия.

Данный класс антител локализован большей частью на слизистых оболочек. Иммуноглобулин Е отвечает за аллергические реакции.