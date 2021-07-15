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Что такое антитела и для чего они нужны организму

Даня Виттиг
2 часа назад
С пандемией коронавируса в нашу жизнь пришло много новых слов, которые мы слышим на постоянной основе. Самое распространенное — антитела. Их все исследуют, они всем нужны, чтобы противостоять вирусу. "Рамблер" расскажет подробнее, что это такое.
Что такое антитела и для чего они нужны организму
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Антитела и антигены — неотъемлемая часть нашего иммунитета. Антитела вырабатываются и активизируются в ответ на обнаружение в организме опасного раздражителя, который называют антигеном. В роли антигена обычно выступают бактерии и вирусы, инородные тела, аллергены и даже клетки собственного организма.
Основная функция антител — уничтожение болезнетворных бактерий и паразитов, внедрившихся в организм. При этом существуют разные тип антител.
Иммуноглобулин G составляет 80% всех иммуноглобулинов сыворотки крови. Антитела класса G защищают организм от инфекций, токсинов, активируют фагоцитоз, а также обеспечивают иммунитет организма плода и новорожденного. Иммуноглобулин G отвечает за длительный иммунитет.
Иммуноглобулин M — говорит об остром процессе, протекающем в организме. Это может быть бактериальная, вирусная или грибковая инфекция или паразитарная инвазия.
Данный класс антител локализован большей частью на слизистых оболочек. Иммуноглобулин Е отвечает за аллергические реакции.
Анализ на антитела обычно назначают по многим причинам. Такое исследование помогает оценить иммунный статус человека, заподозрить наличие аутоиммунных, аллергических, онкологических или инфекционных заболеваний.
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