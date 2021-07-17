Какие есть стадии алкоголизма

Наркологи выделяют несколько стадий алкоголизма, от которых зависит способ лечения зависимости. Они определяются степенью тяжести состояния больного. "Рамблер" рассказывает о том, какие бывают стадии алкоголизма.

Первая стадия

Видео дня

Ее называют начальной или легкой. Как правило, после легкой стадии алкоголизма человек может самостоятельно прийти к отказу от алкоголя и сделать это самостоятельно, без помощи медиков. Существуют признаки, по которым можно распознать начальную стадию алкоголизма. Большинство из них психологические. Так, человек каждый день ждет выходных, чтобы выпить. Он может отказываться от других дел ради алкоголя, и не может устоять, если ему предлагают выпить. На начальной стадии человеку поднимает настроение мысль о выпивке, а сам он начинает делать запасы спиртного. Из физических признаков можно выделить только то, что его организм становится более толерантным к алкоголю, то есть человеку необходимо выпивать все больше и больше, чтобы опьянеть.

Вторая стадия

На второй стадии зависимость приобретает более видимый характер, появляется физиологическая зависимость от алкоголя, с которой могут помочь только врачи. У человека могут быть небольшие запои, которые длятся от двух до пяти дней, без выпивки он начинает чувствовать дискомфорт. У человека появляется зависимость, о которой он думает постоянно. Несколько раз в день у него могут быть перерывы от мыслей об алкоголе, но потом он к ним снова возвращается. Появляется слабость, снижается физическая активность, аппетит и либидо.

После начало второй стадии у человека сокращаются социальные контакты, он может перестать признавать нормы общественного поведения. Если семья против алкоголя, то такие люди начинают выпивать тайно и прячут деньги на спиртное.

Третья стадия

На третьей стадии человек становится слишком сильно зависим от алкоголя, но опасения у врачей уже вызывает не это. Его организм отравлен алкогольными токсинами, нарушается работа внутренних органов. Не секрет, что алкоголь также сильно влияет на мозговую деятельность. Если процесс не остановить, необратимым станет деградация личности.